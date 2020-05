Torta koja je Edisu Edu Fetiću stigla u "Zadrugu" na dan godišnjice njegovog braka sa Zilhom Karišik Fetić uvela je pravu pometnju među učesnicima rijalitija, a o ovom gestu danima razmišlja i Jadranka Mitar, majka njegove ljubavnice Dragane.

S obzirom na to da su mnogi uvereni da je tortu poslala upravo Zilha, Draganina majka Jadranka kaže:

- Torta koja je unela pometnju Draganu ne treba da je interesuje. Ne znam šta pokušava Zilha. Ono je stvarno bruka i sramota. Može samo da napravi još veći jad. Šta reći? To je strašno ako je stvarno torta od nje. Njihova veza je kontroverzna. Dragana treba da bude spreman na razne bockalice i provokacije. Ne znam da li su ovi ljudi ludi? Zašto toliko potenciraju da će Edo da se vrati Zilhi? Gde da se vrati? To su gluposti, oni su raščistili zauvek. Užasno me nerviraju ta pitanja. On mora da se vrati toj deci, njegova su. Mora da komunicira sa tom ženom, dok deca ne napune 18 godina - priča Jadranka, koja se potom osvrnula i na spekulacije da je njena ćerka u "Zadruzi" zatrudnela sa Edom.

Meni to nije normalno, ako je istina... Gde joj je pamet? Moraće pod hitno da uradi test da vidi na čemu je. Ja mislim da nije ni mesto ni vreme da se to dogodi. Kakva beba, pa oni su ludi! Sama neka odluči, ako je zaista trudna kad izađe neka vidi, da li će da rodi to dete ili će da abortira. Ta trudnoća bi joj upropastila život. Meni je poznato da ona ima hormonski poremećaj. Zbog toga je bila i u bolnici. Uvek me je užasavala sa ti problemom. Strašno, šta da vam kažem. Treba da traži tamo ginekološki pregled da bude sigurna šta joj se dešava. Mislim da oni nisu normalni, ako su zaista odlučili da naprave bebu. Dragana je luda ako će roditi dete Edisu. Gde će da živi ta beba, sa kim? Bože sačuvaj. Imaju li oni pameti? O tome neću ni da razmišljam, a kamoli da polemišem. Niti je prilika niti je vreme. Kad izađu neka prvo razmisle, da li su spremni za dete.

Autor: D.T.