Prvi susret je bio takav da smo se bez prestanka grlili sat vremena - kaže muzičar.

Đorđe David, koji se oporavio od koronavirusa, više od mesec dana nije video svoju ćerku Stašu, a kada ju je konačno zagrlio nije mogao, a da ne zaplače. Đorđe David se nakon borbe sa Covid-19 oseća dobro, ali ono što je njemu od svega najbitnije jeste što može da zagrli svoju ćerku Stašu koja mu je tokom ovog perioda mnogo nedostajala.

- Rasplakao sam se kao malo dete kada sam je video. Njoj je sve to bilo čudno, drago joj je bilo kada me je videla. Prvi susret je bio takav da smo se bez prestanka grlili sat vremena. Fizički kontakt grljenja nije stao. Shvatio sam koliko se ona za tih mesec i pet dana promenila. Koliko je porasla, kakve su to rečenice koje je počela da slaže, koliko je samo stvari naučla, počela da kapira. Ostavio sam dete kada sam je video poslednji put, a sada je izrasla u ozbiljnog čoveka koji zna šta hoće, a šta neće - emotivno priča Đorđe David.

Tokom nedavnog televizijskog gostovanje David je prvi put zapevao uživo posle preleženog virusa.

- Bio je sve vreme prisutan strah, da li ću to ponovo moći, umeti, pošto sam imao utisak kao da ponovo učim da hodam. Imao sam frku, jer što se toga tiče, bukvalno sam bio umro na jedan vremenski period. Glas nisam pusti od 15. marta. Generalna proba je prošla ne dobro nego fantastično i drago mi je da sam tu priču prevazišao - priča David i otkriva kako se sada oseća:

- Osećam se odlično, jedva čekam da teretane prorade, da bih vratio kondiciju i da bih ušao u arenu u kojoj se najbolje osećam, a to je borba za moje dete, r’n’r, za album... Bogu sam zahvalan, a naročito lekarima koju su me izvukli i vratili u život.

Inače, nakon što se izborio sa koronavirusom Đorđe David je juče na svom Instagram profilu obavestio svoje pratioce da je opet u bolnici i da je slomio nogu.

Autor: M.K.