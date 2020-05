POTPUNO SE OSAMILA! Lidija Vukićević OVDE provodi Prvi maj: Radim na mentalnoj higijeni, to mi je najvažnije! (FOTO)

Spakovala kofere i pobegla iz velikog grada!

Srpska glumica Lidija Vukićević pred Prvi maj spakovala je kofere i otišla u Golubac gde ima vikendicu.

- Tu sam potpuno sama i radim na mentalnoj higijeni. To je meni najvažnije. Da bih imala osmeh koji uvek imam, da bih bila srećna i zadovoljna, moram da imam svoj mikrosvet u kojem uživam – kaže Lidija, koja je Praznik rada slavila samo dok je bila školarac.

- Taj dan mi je više značio kada sam išla u školu, pa dobijem tri, četiri dana slobodno i sa roditeljima odem na neki izlet. Ja sam samostalni umetnik već 30 godina i taj dan više tako ne doživljavam. Radosti izleta ne gledam po datumima, nego po osećaju. Mislim da ljudima sada druge stvari treba da budu preče od odlaska u prirodu i roštiljanja, mada to su radili i pre Prvog maja. U vreme zabrana tako se ponašati to je katastrofa. Neka se ljudi malo priberu, a ne da kukaju. Kod kuće čitam, vežbam, farbam ogradu, održavam mentalnu higijenu i to svima preporučujem. Svi smo prolupali – smatra glumica.

Autor: M.K.