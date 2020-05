UMRLI PRED PUBLIKOM: Ovo su glumci koji su preminuli, dok su igrali predstavu i snimali seriju! NEKE SMRTI BILE SU BIZARNE!

Milorad Mandić Manda umro je na sceni u 55. godini igrajući u predstavi "Petar Pan", a čuveni Ljuba Moljac na turneji u Hrvatskoj dok je izvodio predstavu "Tri nosketara".

Neke velike zvezde su bile posvećene poslu i radu da su svaki trenutak provodili radno, na sceni ili na ekranu, sve do smrti.

Iznenadna Mandina smrt šokirala je porodicu i mnogobrojne kolege. Dok je izvodio monolog, glumac se srušio, zavesa se spustila, gledaoci su zamoljeni da napuste pozorište, a sat vremena su se lekari borili da spasu glumca.

Glumac Miodrag Andrić, poznatiji kao Ljuba Moljac umro je 1989. godine na sličan način kao Manda, Dobio je izliv krvi na mozak za vreme predstave "Tri nosketara" u Glini u Baniji. Ljuba je bio na turneji sa Minimaksom i Jovom Radovanovićem, kojiuma se požalio tokom ručka kako se oseća snažnu glavobolju. Verovao je da je ona uzrkovana anginom koju nije u potpunosti zalečio. Kad mu je pozlilo na sceni mnogi u sali, uključujući Minimaksa, mislili su da Ljuba izvodi neke svoje kerefeke, s obzirom da su sva trojica aktera predstave bila sklona improvizacijama. Preminuo je u šest dana pre nego što je trebalo da napuni 46 godina.

Komičar Red Foks je svojim radom uticao na mnoge stend-ap komičare, kao što su Kris Rok i Edi Marfi. Red je iznenada doživeo srčani udar na sceni tokom probe sitkoma Kraljevska porodica 1991.Većina je mislila da je u pitanju šala, jer je to bio uobičajeni štos lika kojieg tumači u “Sanfordu i sinovima”. Red je preminuo nekoliko sati kasnije. Posthumno je dobio zvezdu na Sejnt Luiz stazi slavnih

Smrt glumice Edit Vebster je toliko bizarna, da izgleda kao da se odigrala u jednom od njenih komada. Glumica je umrla dok je glumila smrt svog lika. U komadu “The Drunkard” iz 1986. Edit je glumila baku koja pevajući iznenada pada u smrt. Samo što se ovoga puta baš to i desilo i to u baš tom trenutku. Publika je oduševljeno aplaudirala, ubeđena da je to maestralna gluma. Na žalost, to nije bio slučaj.

Džon Riter je kolabrirao na setu serije "8 Simple rules for dating may teenage daughter" 11. septembra 2003. godine. Riter se razboleo dok je radio na seriji, a na istom tom setu je i kolabirao. Brzo su ga odvezli u bolnicu, međutim nije preživeo. Hitno je operisan, a kasnije je ustanovljeno da je glumcu pukla aorta.

