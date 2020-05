ISPLIVALO JOŠ DOKAZA PROTIV FETIĆA! Pink.rs u posedu fotografije Zilhe i Eda pred njegov ulazak u "Zadrugu", sve pršti od emocija! (FOTO)

Fetić je ovo negirao.

Edis Fetić je večeras u emisiji "Pitanja novinara" priznao da je imao intimne odnose sa svojom suprugom Zilhom Karišik pred ulazak u "Zadrugu", ali je i dalje tvrdio da se emotivno razdvojio od nje. Voditelji su Edu ukazali na to da je isplivalo snimak na kome se vidi emocija između njega i Zilhe pred ulazak u "Zadrugu", ali je on i dalje poricao da gaji ljubavne emocije prema njoj.

Portal Pink.rs došao je u posed fotografije Eda i Zilhe iz stana pred njegov ulazak u "Zadrugu 3", koji jasno pokazaju da Fetić ponovo laže da je emotivno rasčistio sa svojom zakonitom suprugom.

Autor: M. P.