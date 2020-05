Život pun bola!

Pevača Marka Bulata život nije baš mazio. Kada je prošle godine izgubio rođenog brata Igora, koji se borio sa kancerom jetre deo njega prestao je da živi jer su bili jako vezani.

- Celoj porodici je teško pala smrt mog brata, njegovoj ženi, deci, majci, ocu i meni. Tema o kojoj se kod nas malo priča, koliko je ljudi obolelo od raka... Išao sam po biljku kozlac u manastir Hilandar, to je kao prirodna hemioterapija. Rekao mi je sveštenik da je najmlađa osoba kojoj je dao tu biljku bilo dete od samo četiri godine...To je tuga - rekao je Bulat.

Opaka bolest odnela je život i Markovom kumu, ali i još nekim dragim ljudima iz njegovog okruženja.

- Kum je umro od kancera, gledao sam ga kako kopni i mršavi a nisam mogao ništa da učinim. I kumče iz Rakovice mi je umrlo od raka kao i dvojica deda. Tužno je, pored brata još četvoro ljudi sam izgubio na isti način - jadao se Bulat.

- Muzika me je sklonila sa ulice, vreme inflacije je bilo teško, roditelji nisu mogli da mi pruže normalan život. Bilo je raznih situacija, tuča, matura, ubistava, svega normalnog i nenormalnog. Jednom sam prisustvovao ubistvu, baš je bilo šokantno. Strahovao sam za život. Pravi kriminalac devedesetih je bio gospodin čovek prema muzičarima i prema konobarima - ispričao je ranije pevač.

Marko je završio Bogosloviju i uvek pričao da nije u plejadi muzičara koji koriste narkotike.

- Danas je postalo potpuno normalno da se pevači drogiraju, kao što postoji kliše da glumac mora da pije, sad pevač mora da se drogira. Nisam to nikad uzeo, a nudili su mi nebrojeno puta, priđu, ja mislim hoće da naruče pesmu, a oni mi guraju kesicu - govorio je Bulat, koji je u nekoliko navrata bio pod istragom zbog narkotika, kao i njegova sadašnja supruga Marija.

Jednom su čak zajedno privedeni u Baru jer su kod njih tokom racije pronađeni opijati. Marko je dugo živeo sa Majom, prvom suprugom, od koje se rastao zbog sadašnje Marije se kojom ima ćerku i sina. Dolazak prvog deteta opet je obeležila teška borba jer je devojčica rođena tri meseca ranije i dugo bila u inkubatoru.

- Bilo je pitanje hoće li ostati živa, ja sam verujući čovek ali nikom ne bih poželeo da prođe kroz sve to. Niko ko to nije prošao ne može da razume kako je to doživeti.Ta mala bića su veliki borci ali stanje u kome se nalaze je teško predvidivo - rekao je on tada zbog čega je sve vreme strepeo kada je na svet morao da dođe i sin Sava.

Autor: M.K.