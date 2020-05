Naslednici joj veoma nedostaju!

Poznata pevačica Tanja Savić pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' progovorila je o odnosu sa suprugom Dušanom, o čemu se u poslednje vreme mnogo pisalo u medijima. Naime, Tanja je u razgovoru sa novinarem Nemanjom Vujičićem otkrila da li ju je Dušan zaista pretukao, ali i zbog čega je odveo decu u Australiju, kao i zašto ona nije otišla sa njima. Kako kaže, Dušan je njihove sinove poveo sa sobom zbog bezbednosti, dok je ona sa njima konstantno u kontaktu.

- Jednostavno, to je moj neki privatni život koji želim da sačuvam, tu sam da uveseljavam narod, ne da pravim žrtvu od sebe. Nisam želela ništa da komentarišem. Taman posla da bih ja trpela nasilje ili nešto tako. Stvarno mi ne prijaju ti naslovi, jer ja imam decu sa tim čovekom, on je i dalje moj muž. Kad ste vi mene videli pretučenu ili modru? Istina je da je Dušan otišao u Australiju sa decom, a nisam dobila batine. Dušan je našoj deci dobar otac. Jedina svađa je zbog Australije, jer on tamo želi da živi, da se deca tamo školuju. Mi jesmo zajedno, dopisujemo se, šaljemo poruke jedno drugom, nismo stavili tačku na naš odnos. Sve bih učinila da se oni vrate, nedostaju mi, ali to je tako... On je meni izašao u susret. bio je u Srbiji godinama. Dušan je otišao zbog korone tamo, trebalo je da odemo svi, ali ja nisam mogla. Uvek ćemo biti u kontaktu. Odvojeni smo zbog bezbednosti dece, bili smo u svađi, ali to je normalno. Kao i svi parovi i mi se svađamo. To je samo zato što ja želim da živim u Srbiji, a on u Australiji - otkrila je Tanja i otkrila da li je zbog muža zaista posećivala policijsku stanicu, kao što se spekulisalo u domaćim medijima:

- Smatram da sam u najboljim godinama i da treba da radim i da zarađujem. On je tamo, u karantinu, na bezbednom su. Sutra idu u svoj grad, uzbuđeni su, deca vole... Posećivala sam ranije policijsku stanicu zbog drugih stvari. Kod kuće mi je odlično, svi mi udovoljavaju i kuvaju. Prija mi ovde kod mojih, jedino što mi nedostaje su deca. Ja se nadam da će Dušan doći, ali to sada ne znam - poručila je Tanja u ''Premijera - Vikend specijalu''.

Autor: M.K.