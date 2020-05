AFERA "FASADA" Ovako izgleda kuća Marka Miljkovića u Brusu (FOTO)

Učesnik "Zadruge" Marko Miljković rodom je iz Brusa, gde se nalazi njegov porodični dom o kojem se mesecima unazad polemiše u rijalitiju.

Naime, Miljkoviću su tokom brojnih žustrih svađa u Beloj kući pojedini zadrugari zamerali to što je honorare iz rijalitija protraćio i u 36. godini se nije udostojio da novac uloži u svoju kuću u Brusu koja, kako se navodilo, nema fasadu. To mu je više puta do sada prebacivao Lepi Mića, a u poslednje vreme sve češće Anabela Atijas, majka Lune Đogani sa kojom je nedavno raskinuo.

U kući o kojoj se toliko polemiše u "Zadruzi" živi Markova majka Nedeljka, koja je juče otvorila dušu za emisiju "Premijera - Vikend specijal", a kako izgleda porodični dom MIljkovića pogledajte u nastavku:

Autor: D.T.