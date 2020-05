Popularna pevačica iznenadila je svoje pratioce na Instagramu starom fotografijom iz detinjstva, na kojoj bi je u prvi mah retko ko prepoznao.

Danas je ostvarena na svim poljima - udata je, majka je devojčice Mile, a muzičku karijeru započela je u popularnom bendu, nakon čijeg je raspada otpočela samostalnu muzičku karijeru.

Ipak, pre nego što je snimila brojne hitove i pridobila veliki publicitet i stekla popularnost, među prvima ju je zapazila folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. Tada ne tako afirmisanu, mladu pevačicu na početku karijere šokirao je Cecin poziv da joj sa članovima svog benda peva na proslavi Nikoljdana u vili na Dedinju.

- Zove mene moj kolega i kaže da nas je zvala Ceca da pevamo slavu kod nje. Ja kažem:"Dobro, a koja Ceca?!" On kaže:"Svetlana Ražnatović"! Sećam se kao da je juče bilo, mutila sam neki šlag… I ne verujem šta čujem! Kažem mu:"Ček da dođem sebi, zvaću te kasnije malo". Pita me majka:"Šta ti je?", ja joj kažem:"Sunce ti j*bem, zvala me Ceca da pevam na njenoj slavi". Pita me i ona koja Ceca, ja kažem:"Ceca, nema druge". Bio je to šok za nas. Ali čula je ona za nas, ne znam kako, za pesmu, mora da joj se svidelo. Preko Bilje Spasić je došla do našeg broja i pozvala nas da radimo - prisetila se ona svojevremeno u intervjuu za Svet i dodala da je prilika koju joj je tada ukazala Ražnatovićka bila velika "odskočna daska".

U međuvremenu ostvarile su veliko prijateljstvo, koje se dokazalo nebrojano puta, pogotovo kada je porodični dom pevačice stradao u poplavama u Obrenovcu maja 2014. Tada joj je Ceca ponudila krov nad glavom.

Ceca me je zvala stalno i dok mi se praznila baterija, rekla mi je da dođem kod nje sa porodicom i sestrom da živim - prisetila se svojevremeno pevačica.

Ukoliko niste pogodili o kome je reč - u pitanju je Slađa Vujičić poznatija pod umetničkim imenom Alegro. Danas se može pohvaliti mnoštvom profesionalnih uspeha, bogatom muzičkom karijerom. Već četiri godine u braku je sa Zoranom Dragašem, kojem je 2018. godine rodila ćerku Milu.

