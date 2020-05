View this post on Instagram

Moj svet , moji najdraži i najvoljeniji.Bili ste moja podrška u svakom trenutku života ...U igri , u odrastanju , u sportu i svakom takmičenju......Bez vas moj život ne bi bio potpun. Iz dana u dan mi sve vise nedostajete. Bez obzira na sve , čekaću vas strpljivo i raširenih ruku, jer vi ste moji , jedini ,pravi i najbolji. Šta god radili i kakvi god bili ja ću biti tu za vas,štitiću vas i braniti. Volim vas beskrajno i niko nikada to neće promeniti...Vaša Nina❤️