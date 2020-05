GOCA TRŽAN OČITALA LEKCIJU IZ LJUBAVI: U dve nikad jače rečenice Raši stavila do znanja koliko ga voli i svi joj SKIDAJU KAPU (FOTO)

View this post on Instagram

#justthetwoofus #couple #couplegoals #loveisintheair Voleti znaci biti nesebican, slobodan, istinski srecan i prihvacen, nasa ljubav ce nas odvesti gde god pozelimo i uciniti da budemo sta god pozelimo. Volite kao da sutra ne postoji... Kao sto ja volim tebe @radomir_novakovic 💜