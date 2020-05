DŽABE SE RADOVALE Hurricane se ove godine ne takmiči na Evroviziji! Srbiju će ipak predstaviti na jedan način, Sanja Vučić otkrila ŠTA IM JE ČINITI

Nakon što je proglašena pandemija koronavirusa, otkazana je ovogodišnja Evrovizija koja je trebalo da se održi sredinom meseca u Roterdamu.

Ipak, organizatori najvećeg muzičkog festivala na svetu došli su na ideju da umesto klasične Evrovizije, na koju smo navikli, osmisle revijalni program u kojem će svi predstavnici, koji su potvrdili učešće ove godine, imati svoje uloge. O svemu tome govorile su večeras u emisiji "Amidži šou" članice grupe "Hurricane" Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, koje su pesmom "Hasta la vista" odnele pobedu na nacionalnom izboru za srpskog predstavnika.

- S obzirom na to da se pre mesečak dana desilo to da nas je snašlo to što nas je snašlo, otkazala se Evrovizija, 41 zemlja ostala je bez učešća na Evroviziji ove godine. Čitava ta organizacija većala je šta zapravo može da se desi, a da se to održi na neki način, da bude omaž Evroviziji - započela je priču Sanja, na čije reči se nadovezala Ksenija.

- Otkad se održava Evrovizija, ovo se nikad nije desilo... Pa su morali da pronađu alternativni način da se to održi.

Mi ne idemo, s obzirom na to da su i granice zatvorene, ne možemo prosto da se krećemo. Ono što će se zapravo desiti jeste dvosatni program, spektakl, odvijaće se to u Roterdamu, vodiće njihovi voditelji, kako bi to inače i bilo. Svi učesnici, uključujući i nas, otpevali su jednu pesmu u kućnim uslovima - objasnila je Sanja, a nove informacije otkrila je i Ivana.

- Iznenađenje je i ta razglednica koja će se desiti, samo što mi još uvek ne znamo kako će to da izgleda zapravo. To je kao mali poklon Evrovizije svim učesnicima, zemljama... To je sastavljeno od naših privatnih snimaka, poruka ljubavi koje šaljemo.

