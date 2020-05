U KAKVOM SU ZAISTA ODNOSU SESTRE ARADINOVIĆ? Indi u emisiji pitali za Editu, njen odgovor ponovo bacio sumnju da stvari NISU KAKO TREBA

Popularne sestre Indi i Editu Aradinović godinama su pratili natpisi da nisu u dobrim odnosima, a sada je jedna od njih otvoreno odgovorila na pitanje o njihovim svađama.

S obzirom na to da su mnogo puta do sada punile novinske stupce zbog svojih rasprava, što onih u krugu porodice, tako i onih putem društvenih mreža, Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "Amidži šou" upitao je Indi u kakvom je odnosu sa sestrom Editom, nakon čega je usledio prilično čudan, mnogi će pomisliti - prilično rezervisan odgovor.

Mi nikad nismo bile nešto, da kažem... Pa, okej smo, to je moja sestra i mi ćemo, naravno, do kraja života biti sestre - izjavila je Indi, što je u mnogima probudilo sumnju da neke stvari ipak ne funkcionišu najsjajnije, kada su njih dve u pitanju.

Ipak, u nastavku je iskoristila priliku da ishvali sestru i uspeh koji je postigla u svetu muzike.

- Ja nju podržavam i ponosna sam na to što je ona postigla. Imam osećaj kad je gledam... Prosto se nekada zapitam kao:"Vau, je l to moja sestra?!". Kad sam je gledala pre neku noć kako peva na stranim jezicima, kako to odrađuje... Gledam i ne verujem šta ona može.

Autor: D.T.