Mnogi su spekulisali da pevačica gaji simpatije prema njemu.

Luka Belić nedavno je napustio "Zadrugu 3", a nakon što je stigao u svoju rodnu Hrvatsku, obavestio je svoje pratioce na Instagramu da će narednih 15 dana morati da provede u samoizolaciji.

Vreme u karantinu Luka je iskoristio za komunikaciju sa svojim fanovima, koji su mu na Instagramu postavljali razna pitanja, a on je na sva bez problema odgovorio.

"Da li se vidiš u vezi sa Jelenom ili sa Mionom" bilo je pitanje za bivšeg zadrugara, a on je odgovorio: "Ma najbolje svi skupa da živimo srećni i zadovoljni". Beliću su zatim uputili pozdrav iz Novog Pazara, a on je takođe odgovorio pozdravom te se setio svog bivšeg cimera Edisa Fetića, i uputio mu najsrdačnije reči. Zbog ovoga će Zorica Marković sigurno pobesneti, s obzirom na to da upravo sa Edom ima najviše svađa u Beloj kući, a da prema Beliću ima posebne emocije, kako su tvrdili mnogi zadrugari.

Luku su pratioci upitali i da li je zaljubljen u Anabelu Atijas, zbog čega je on ostao zabezeknut te je odgovorio jednom rečju: "Svašta".

Autor: R.L.