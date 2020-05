NAKON SVAĐE, URLANJA I SUZA, Marko i Luna više nisu zajedno! Svi se pitaju samo JEDNO! (ANKETA)

Recite nam vaše mišljenje!

Burna veza Lune Đogani i Marka Miljkovića završena je pre nekoliko dana, kada je on saznao da je pevačica bila u stanu Nenada Sinđelića Gastoza i to iste noći kada se pomirila sa njim. Luna nije mogla da se iskobelja iz svojih laži, što joj je Marko zamerio, te rešio da na njihovu vezu stavi tačku. Ona je to teško podnela, plakala je po celom imanju, urlala i vikala, a sada se postavlja ključno pitanje: "Da li će se njih dvoje pomiriti?"

Dok neki smatraju da od pomirenja nema ništa, mnogi misle da će se to desiti, a nas zanima šta vi imate da kažete na to. Glasajte u našoj anketi i recite nam svoje mišljenje.

Autor: N.V.