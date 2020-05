RADA MANOJLOVIĆ PROGOVORILA O ANABELI I LUNI: Pevačica priznala šta misli o njihovom odnosu, pa uputila OVE REČI svojoj koleginici! (FOTO)

Svi su čekali da čuju šta će reći!

O odnosu Anabele Atijas i Lune Đogani, majke i ćerke koje su trenutno u Zadruzi, bruji javnost, a sada se oglasila i pevačica Rada Manojlović i dala svoje mišljenje o celoj situaciji.

Podsetimo, nakon što je svojevremeno imala sukob sa Anabelom Atijas zbog komentara koji je uputila na račun Lune Đogani tokom trajanja prve sezone "Zadruge", kada je rijaliti zvezda bila u vezi sa oženjenim pevačem, Rada Manojlović je sada pažljivije birala reči kada je u pitanju porodica Đogani.

- Slabo palim TV, ali sam upućena u to što se dešava na imanju u Šimanovcima zbog video klipova koje vidim na društvenim mrežama i vesti na portalima. Meni je mučno da gledam te scene svađanja, urlanja, skakanja... Majke mi, meni je sve to mučno. Imaš porodicu i zdravi ste, pa čemu sve to onda?! Žao mi je svakog od njih ponaosob. Svako ima neku svoju priču i muku, nezahvalno je stati na bilo čiju stranu. Ne shvatam Anabelu. Treba da pusti Lunu da bude u toj vezi. Ne treba da joj se meša. Nek Luna sama udari glavom, pa nek shvati da li je to za nju ili nije. Meni je Bog na silu oduzeo porodicu, tako da kažem, pa ne mogu da shvatim da neko može da pravi takve situacije kad su svi na okupu i živi su i zdravi - rekla je Rada.

Autor: Pink.rs