"NADAM SE DA SULTAN OVO NEĆE PROČITATI" Jelena bin Drai progovorila o tvrdnjama da živi u HAREMU, pa spomenula SVINJETINU i dolaske u Srbiju!

Nekadašnju mis Jugoslavije Jelenu bin Drai, udatu za šeika Saida bin Draija, poslednjih nekoliko dana nazivaju “jadnicom u haremu”, pitaju “koji je redni broj”, a ona više ne ćuti na ovakve komentare.

Kada je pre nekoliko dana javno na društvenoj mreži Instagram objavila pogrdne komentare na njen račun i otkrila šta joj ljudi sve pišu iznenadila je mnoge. „Ne mora da bude lepa kada joj muž uvek ima novu i lepšu. Koji si redni broj“, “Ne sme ni da se našminka kao žena, kako joj je muka od svega i para kad ne sme pihtije kao žena da pojede, da ne pričam svinjske ušice što je jela kad je bila mala”, “Jadnica u haremu”, samo su neki od komentara koje je Jelena objavila na društvenim mrežama.

Ovo je bio povod da kontaktiramo sa Jelenom, pa smo je prvo pitali koji od komentara ju je najviše nasmejao, a koji pogodio.

- Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko odmakla - kaže Jelena.

Zanimalo nas je da li zaista živi u haremu kako neki tvrde ili se radi o mašti onih koji prate njen život:

- Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te za vreme ove pandemije ne moram da ga trpim i gledam svaki dan - kroz osmeh nam kaže Jelena i otkriva kako izgleda njen život u Dubaiju i čime se bavi:

- Kada se ne bavim Sultanovim ženama i kada mi preostane sat, dva slobodnog onda pod „Bin Drai Capital“ vodim zdravstveni sektor, IT -Tech start up sektor, obdanište i još po koju firmu - kaže Jelena i dodaje:

- Po nekada se bavim i decom, čisto da zapamte ko im je majka. Treniram, a uveče šetam po plaži kada mi otključaju kapiju zlatnog kaveza - duhovito priča nekadašnja manekenka.

Kažu da je uspeh jedina stvar koju ljudi nikada ne opraštaju, te nas je zanimalo da li Jelena misli da je to razlog ovakvih napada:

- Nisam sigurna na koji uspeh mislite. Na poslovni ili što sam se dobro udala? - zapitala se Jelena.

Poslovne obaveze ne dozvoljavaju joj mnogo da putuje, ali jednom godišnje poseti Srbiju. Kako su mnogi komentarisali da ne može da jede pihtije i da je željna svinjskih ušiju, Jelena ima odgovor i za to.

- Dođem do Srbije kada mi obaveze oko palate dozvole i kada se zaželim svinjskih ušiju i repova, samo se nadam da ovo neće Sultan pročitati - kaže Jelena kroz smeh.

Poštuje srpsku tradiciju,

,Kako je jednom prilikom izjavila, u njenom velelepnom porodičnom domu koji izlazi na obalu, slave se svi praznici.,- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde.

Autor: pink.rs