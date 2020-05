ŠOK! Našu pevačicu napao nepoznati muškarac na ulici, ona nije znala šta je snašlo! OTKRILA SVE DETALJE! (FOTO)

Strašno!

Nekadašnja pevačica Dunja Ilić veoma je aktivna na svom Instagram nalogu, pa je tako sa svojim pratiocima podelila priču koja je šokirala sve.

Naime, Dunja se trenutno nalazi u Gruziji, gde joj se desilo nešto što nije mogla ni da sanja.

- Juče, dok sam se vraćala iz prodavnice, imala sam na sebi suknju dužine malo iznad kolena, znači čak ne ni minić. Neki lik mi je prišao, počeo da se pući preda mnom i da mi priča nešto. Ja sam samo prevrnula očima u fazonu: "Hajde, pali". Međutim, se nije zaustavio ni na tome, nego me je pipnuo po zadnjici svojom odvratnom, prljavom rukom. Nisam znala šta da radim jer nisam imala kamen kod sebe. Zato sam počela da vrištim, zbog čega je on pobegao. Sad idem na to isto mesto i nadam se da ću ga sresti - ispričala je Dunja.

Autor: N.V.