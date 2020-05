VELIKA TRAGEDIJA ZADESILA POZNATU FOLKERKU: Nju je izgubila na JEZIV način, a kad čujete pevačicine reči SLEDIĆE VAM SE KRV U ŽILAMA! (FOTO)

Imala je težak život!

Pevačica Mina Kostić živela je u velikom siromaštvu, trošnoj kućici sve dok je roditelji nisu dali na usvajanje.

Nju je prihvatila i odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa.

Njeno detinjstvo obeležila je i jedna tragedija - njena rođena sestra se utopila.

- Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - rekla je Mina ranije za Pink.rs.

Autor: M.K.