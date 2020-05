Ovako ga je zaintrigirala.

Jelena Jakovljević u oktobru 1998. godine postala je Miss Jugoslavije, godinu dana kasnije započela je menekensku karijeru u Milanu, a 2001. otišla je u Dubai i postala najtraženija manekenka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jednom prilikom, preko zajedničkih prijatelja, upoznala je biznismena Saida bin Drai čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Ipak, kako kaže, tokom prvog susreta nije obraaćao pažnju na nju.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i samim tim delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju „rasne“ žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena i dodala:

– Said je iz mešovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vere. Iako kod Arapa nije uobičajeno da mladić i devojka žive zajedno, Said i ja nismo oklevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dve nedelje zabavljanja - ispričala je Jelena svojevremeno.

