Mikrofon i đuskanje zamenio je kostimima!

Gagi Đogani i njegov brat Đole Đogani već godinama haraju muzičkom scenom u Srbiji i regionu. Iako je svima poznato da postoji i treći brat Đogani, malo ko zna ko je on, a još manje to da ga skoro svakoga dana gledate ne TV-u. Dario Đogani, iako podjednako talentovan za muziku kao njegova proslavljena braća, odlučio se za potpuno drugu karijeru. Mikrofon i đuskanje on je zamenio kostimima, te već skoro dve decenije statira u emisijama, filmovima, serijama, reklamama i spotovima.

Dario je otac Adama Đoganija, bivšeg zadrugara koji se proslavio učešćem u drugoj sezoni najgledanije rijalitija na ovim prostorima "Zadruga".

Adamov otac je statista u raznim televizijskim formatima već punih 25 godina, te mu je to postala profesija.

- Dario je mnogo dobar čovek. Ako je neko pratio ponašanje njegovog sina u rijalitiju, shvatiće da mu je kućno vaspitanje na prvom mestu. Pošto je Đoletov i Gagijev brat uvek bio lep i zgodan čovek, svi su ga forsirali da se priključi Gagiju i Đoletu u muzici. On to nikada nije želeo jer ga pevanje i igra ne zanimaju na taj način, a svoju lepotu i pozitivnu energiju iskoristio je na način za koji je on smatrao da je najbolji. Dario se opredelio da se bavi statiranjem, i to uspešno radi više od dve decenije - otkrio je za Pink.rs jednom prilikom dobro obavešteni izvor.

Inače, Dario je statirao i u hit seriji "Crveni mesec".

Sudeći po zajedničkim fotografijama koje i Gagi i Đole imaju na pretek sa Dariom, reklo mi se da su sa njim u dobrim odnosima. S druge strane o Gagijevim i Đoletovim razmiricama ranije su brujali mediji, a nedavno se u ''Zadruzi'' potegla priča i o njegom odnosu sa Anabelom i Lunom, te su otkivene mnoge tajne porodice Đogani.

