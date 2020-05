U NAJTEŽIM TRENUCIMA BILA JE UZ NJU! Severina podelila emotivni razgovor sa svojom majkom, njene reči nikad neće zaboraviti! (FOTO)

Čestitala joj je Dan majki.

Pevačica Severina Kojić objavila je na svom Instagram nalogu fotografiju sa majkom Anom Vučković, kojoj je posvetila divnu poruku povodom Dana majki.

Ona je podelila razgovor koji je imala sa njom, a njenu objavu prenosimo u celosti.

- Ovo je moja mama, ko god je upozna, svi je vole - vesela, okretna, lucidna, duhovita, da ne nabrajam... I to sa sve svoje 82 godine. Kad je nije bilo kući, to je za mene bila kuća bez srca. U najtežim trenucima mog života je uvek bila briljantno tačna: Ćerce, slušaj, samo napred i ne misli na juče. To je prošlo, a šta je prošlo, prošlo je... Ej dušo (zove me na telefon) reci mi de si? Jesi jela? Biće nisi? Alo, sad me zvala jedna da nešto pišu o tebi. A ja joj kažem: "Boga ti, a da o kome će?" Pa sam čitala u Slobodnoj da te nešto napa' onaj pop. I ja nabavila broj i lepo sam mu sve objasnila. I još sam mu rekla, ako te još koji put spomene, da ću mu ja Boga pokazati. I bio je sad na televiziji, ma te nije ni spomenuo... A neki dan jedna u busu kaže nešto "Severina". I ja pitam: “Šta Severina”? A ona kaže: "A ali je vi poznajete”? Na to ću ja: "Jesam, od malih nogu je znan." Slušaj, ćerce, ti znaš ko si i mater zna i da se celi svet okrene protiv, ”onaj gore” zna. A znaš i ti i veruj u sebe, jesi me čula? Nego, de mi je unuk? Daj mi dete na telefon… Aloo, baba je, muzuviru moj..."I tako vam je meni s njom... "Nek' te čuva Gospa Sinjska, sine moj, a mater se moli za te." I ja za te… To je mater. Sretan ti majčin dan, volim te, Mama - napisala je pevačica.

A kako njena mama izgleda, pogledajte OVDE.

Autor: N.V.