Javnost u Srbiji ostala je u šoku juče pošto su se u medijima pojavili Sandrini navodi da joj je suprug "razvalio" nos i oduzeo dete.

Kako Blic saznaje, nakon što je manekenka i nekadašnja učesnica rijaliti programa Sandra Obradović u javnosti ispričala da ju je partner V. B. pretukao, rekavši da se sa "prestrašnim povredama" nalazi u Urgentnom centru, policija je protiv nje podnela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira, a nije isključeno da će ista prijava biti podneta i protiv V. B.

- Sandra i V. B. su se juče sastali na ručku, gde su konzumirali alkohol. Nakon toga su se vratili u stan gde je izbila svađa između njih dvoje. V. B. je pozvao policiju zbog ponašanja koje je V. B. ocenio kao preterano. Po dolasku na licu mesta, Sandra je podvrgnuta alko-testiranju i izmereno je da u krvi ima dva promila - kaže "Blicov" izvor upućen u istragu.

Protiv Sandre Obradović je podneta prekršajna prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, za čije kršenje je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000 do 20.000 dinara. Pored toga, nije isključeno da će i protiv V. B. biti podneta krivična prijava.

Javnost u Srbiji ostala je u šoku juče pošto su se u medijima pojavili Sandrini navodi da joj je suprug "razvalio" nos i oduzeo dete. Kako je ispričala, zbog "prestrašnih povreda" završila je u Urgentnom centru. Kako je tvrdila, to navodno nije prvi put da je on tuče, a već je zbog toga dobio zabranu prilaska. Žalila se da joj je uzeo dete na silu, da je počeo da "vileni", da je udara...

Ubrzo nakon što je ova vest odjeknula u medijima oglasio se i V. B. rekavši da je već neko vreme ima problem sa njom jer se ponaša neodgovorno prema detetu koje su dobili u vezi, pošto, prema njegovim rečima, uzima tablete i meša ih sa alkoholom.

- Kao otac koji je zabrinut za sina preduzeo sam sve mere i Sandru prijavio Centru za socijalni rad. Najpre sam pokušao da je urazumim, predložio sam joj da platim lečenje kao majci svog deteta, ali ona na to nije pristala. Centar je uzeo sve okolnosti u razmatranje i dodelio mi dete koje mi je na prvom mestu. Ono što je vazno da je ona bila pod uticajem alkohola i to 2,10 što je pokazalo testiranje koje je obavila policija. O ostalim glupostima koje je ona iznela javno je neosnovano govoriti, s ozbzirom na to da se ona nalazi u policiji na trežnjenju. Ne znam kada će je pustiti, važno mi je samo da je dete na sigurnom i u krugu porodice - tvrdio je juče on za Kurir.

Autor: Pink.rs