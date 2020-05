Otkrio sve!

Pevač Saša Kovačević danas se uključio u program uživo emisije "Premijera - Vikend specijal", te otkrio kako je reagovao na to što je ukinuto vanredno stanje, ali i da li je nervozan pred premijeru nove pesme "Pantera".

- Pa prihvatio sam kao i svi mi, jedva sam čekao da se završi vanredno stanje i moram priznati da mi jako prija, jer mogu da vidim drage ljude. Najviše su mi nedostajali prijatelji, da izgrlim i izljubim roditelje, to mi je najbitnije na svetu. Sve se vraća u normalu, ja se nadam. Naravno, to ne znači da treba da se viđamo u velikim krugovima, ali znači malo da se izađe iz kuće. Ove godine, nažalost, nismo slavili kao i svake prethodne, ali obeležili smo u krugu porodice, trudili smo se da se ne zbližavamo previše, ali nadam se da ćemo iduće godine slaviti kao i svake do sada - rekao je Saša, pa se osvrnuo na svoj novi projekat:

- Iskreno da kažem, meni je korona dobro došla, sve što smo spremali mesecima unazad brat i ja mi se svelo na izbacivanje u februaru, martu, ali to ne bi bilo na nivou na kom je danas. Drago mi je što smo imali više prilike da se posvetimo nekim raznim detaljima. Večeras ćemo predstaviti pesmu "Pantera" koja i najviše predstavlja ovaj projekat "Metamorfoza". Spremni smo na kritike jer se ljudi naviknu na jedan te isti stil, pa ćemo videti kako će na ovo reagovati. Odmah nakon ove, ide pesma "Moja malena", to je neki više moj stil. Mi se uvek trudimo da budemo drugačiji, da ostavimo naš pečat, ali nekim ljudima se ne svidi to, pa se tek kasnije naviknu. Kad sam izbacio pesmu "Živim da te volim" imao sam i neke ne baš dobre komentare i od svojih prijatelja, ali eto, to je moj najveći hit danas. Trudim se da napravim nešto što će biti unikatno, drugačije i svojstveno za taj neki period i nešto što će biti na duge staze.

