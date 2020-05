Raduje se povratku na posao.

Dugogodišnja novinarka i TV voditelja Ksenija Vučić, koju će gledaoci već od ove srede gledati na televiziji Pink 3 u novoj sezoni emisije "Pravac" uključila se uživo u emisiju "Premijera - Vikend specijal" gde je pričala o tome kako je provela vreme u karantinu, ali i kako se osećala kada je saznala da je njen sin Danilo pozitivan na virus COVID-19.

- Apsolutno mi nije bilo dosadno, naprotiv, uradila sam neke stvari koje sam odlagala. Stigla sam sve to da odradim, kuvala sam puno, deca su mi pravila društvo do trenutka kad Danilo nije otišao u bolnicu, onda sam ostala sa ćerkom, brinuli o njemu - rekla je ona i osvrnula se na to da je Željko Mitrović, vlasnik i direktor TV Pink, tražio od nje da odmah ode kući kada je proglašeno vanredno stanje, jer je brinuo o njenom zdravlju:

- Mislim da je Pink trenutno najsigurnija zgrada na Balkanu, a meni konkretno je Željko zabranio da se pojavljujem na poslu i hvala mu na tome, on je sve nas koji smo malo lošijeg zdravstvenog stanja oterao odmah, prvog dana.

Ksenija se potom, u nastavku uključenja u emisiju, osvrnula na sina Danila, koji se uspešno izborio protiv opakog virusa.

- Nikome nije bilo bezazleno, pa tako ni nama. Najstrašnije je što ti je to nepoznat neprijatelj, ti čuješ i znaš da je on najpogubniji za najstariju generaciju, pa sam tako brinula za majku, a onda doživiš za dete, za koje misliš da ne može da se desi, a onda dođe i kaže "Mama, ja sam pozitivan". Te noći su bile strašne, čekala sam te prve jutarnje zrake kad prođe vizita, da čujem šta su mu rekli. Ta mladost je negde pomogla i on se zaista, uz ogromnu brigu, zahvalim ne samo doktorima i sestrama koje su vodile brigu o njemu, nego svakome ko je brinuo o svima i zaslužili su svaki sekund aplauza koji su dobijali. Milica (ćerka) je išla sa Danilom prve dve nedelje, a onda je krenula onlajn nastava. On je posle otišao u Arenu, gde su se pakovale stvari koje su bile za najstarije. I onda se pojavio momak koji je bio pozitivan, žao mi je i njega, ali i on se izvukao i onda su morali svi da se testiraju, cela grupa. Meni je žao što se on ističe, on je bio jedan od hiljada koji su volontirali, ja ne smatram da je to nešto posebno i bitno što su to Milica i on, svako ko je imao želju da pomogne je važan - rekla je Ksenija.

Ona je priznala da nije dozvolila da je remete razni, dokoni ljudi, koji su svašta pričali i pisali skrivajući se iza svojih tastatura.

- Lagala bih kad bih rekla da me nije remetilo, jeste, ali na tren. Ja sam godinama unazad istrenirala i sebe i decu da nas mogu povrediti samo one koji nam znače nešto u životu. A svi ti neki, koji se kriju pod lažnim imenima na Tviteru i tako dalje... Ne, nije me remetilo, kako da objasnim, samo neka rade svoj posao jer sve to što čine govori o njima, samo neka pišu.

Ona je otkrila kada se vraća na male ekrane, a onda i koje su to priče i ljudi obeležili vanredno stanje.

- Sutra već kreće nova sezona "Pravca" s tim da ću ja biti tu u sredu. Još ne znam šta će biti tema i ko će mi biti gost, ali kreću te predizborne radnje, pa verujem da ćemo o tome pričati. Ima ih nekoliko. Svakako su radnici u zdravstvu, bez ikakve konkurencije, ljudi, momci i devojke, to su, malo je reći, heroji. Drugo su naši najstariji koji su pokazali da ova zemlja zahvaljujući njima stoji na nekim stabilnim osnovama. I treća priča bi bili volonteri, plus svi neki dobri ljudi koji su se javljali, koji su nešto donirali u ovoj teškoj situaciji. Jesmo prošli sa ranama, sa izgubljenim životima u ovoj borbi, ali negde budem zadovoljna kad vidim kako je moja država reagovala i kako smo se provukli kroz ovo. Ja i dalje koristim sve ovo (masku i rukavice) - zaključila je Ksenija.

Autor: N.V.