SAVO PEROVIĆ RAZVEZAO JEZIK Luna mu poslala pismo i zamolila da joj ne okreće leđa, usledio je odgovor zbog kog se TRESE SVE (FOTO)

Luna Đogani obratila se iz "Zadruge" svom prijatelju Savu Peroviću emotivnim pismom u kojem mu ga je zamolila da joj ne okrene leđa, a onda je usledio i njegov odgovor.

- Dragi Savo, nadam se da je sve OK u kući u A bloku. Znam da verovatno imaš mnogo toga da mi kažeš, ali sačuvaj za kući. Bez obzira na sve, hvala ti što postojiš i što te imam za prijatelja. Znam da si uz mene, da me nisi izdao i hvala ti. Nadam se da je ćerka dobro, samo je zagrli za mene. Pozdravi mi puno Blanki i Niki, zovi ih za mene. I Makija... Volim vas puno, čekaj me i nemoj da mi okreneš leđa. Voli te tvoja drugarica Čiki! - poručila je Luna, na šta je Savo imao štošta da kaže.

- Stiglo je pismo (portal - pošta)! Pa da odgovorim... Nema sikiriki, sve je u savršenom redu! Stan nisam zapalio, ćeru nisam izgubio... Će te čekamo - poručio joj je Savo.

Autor: D.T.