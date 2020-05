Legendarni Zoran Radmilović rođen je 11. maja 1933 godine u Zaječaru, a preminuo je 21. jula 1985. godine u Beogradu. Njegovu karijeru obeležile su mnoge uloge koje nam je ostavio u amanet, ali ona po kojoj ga i najmlađe generacije znaju svakako je uloga u predstavi "Radovan III". Ipak, nije sve bilo onako kako je on želeo.

Naime, malo ljudi zna da je Zoran Radmilović napusti svoje matično pozorište "Atelje 212" i pređe u JDP. O tome je pričao glumac Voja Brajović, koji je u to vreme bio upravnik JDP-a.

Dramski pisac Dušan Kovačević napisao je „Radovana Trećeg“ kao završni rad na četvrtoj godini. Od početka mu je želja bila da naslovnu ulogu igra upravo Radmilović. Predstava je izvedena tačno 299 puta. Mesec i po pred smrt odigrao je poslednju predstavu.

OTKAZAO PREDSTAVU JER NIJE DOBIO STAN

- Pitao me je jednom dok smo bili u „Srpskoj kafani“ da li ja, kao autor teksta, imam nešto protiv da se predstava te večeri ne odigra: „Nemam drugi način da se borim za ono što mi pripada. Danas na zboru radnih ljudi nisam dobio rešenje za stan, iako mi je ono, ti to dobro znaš, obećavano deset godina. Važno mi je samo da me ti podržiš. Za ove ostale me baš briga.“ Rekao sam da ima moju punu podršku. Predstava se nije odigrala, a nju smo platili on i ja iz svog džepa - ispričao je čuveni dramski pisac Dušan Kovačević svojevremeno.