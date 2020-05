ONA JE PEVAČICA GRUPE ZANA VEĆ 30 GODINA, a ovo niko nije znao! Evo kako su Jeleni u karijeri pomogli Aca Lukas i Brega! (FOTO)

Iznenadićete se!

Na estradi već 40 godina uspešno opstaje grupa Zana. Bend je promenio čak četiri pevačice, a već 30 godina njene hitove izvodi Jelena Živanović. Pevačica i tekstopisac mnogih hitova otkriva da bi možda i dalje bila samo prateći vokal da je Žiki, njenom sadašnjem suprugu, i Radovanu tada nije preporučio Goran Bregović i kakve veze s njenom karijerom ima Aca Lukas.

Kako je došlo do toga da vas ubaci u Zanu?

- Usledili su meseci i meseci rada, ali i velikog učenja posla. Marina Tucaković i Brega su zajedno za Čolu tada radili album "Da ti kažem šta mi je", a ona mu je u nekom razgovoru pomenula da Zana traži pevačicu. Brega je pomislio da bih ja mogla da budem novi vokal. Prvo sam upoznala Marinu, a zatim Žiku, a ostatak priče dobro znate.

Rekli ste da niste imali veliku želju da budete na estradi.

- Samo lud čovek bi odbio ponudu koja vam se pruži jednom u životu. Jedina moja nedoumica je bila ta što sam odrastala uz grupu Zana, ona je uticala umnogome na moj muzički ukus, pa nisam želela da došavši u bend "pokvarim utisak". Prosto, imala sam osećaj da sam premlada za tako veliki teret, četvrtu pevačicu, a negde sam se plašila kako će me ljudi koji vole Zanu prihvatiti. Moja lojalnost traje i danas.

Kakve veze Aca Lukas ima s vašom karijerom?

- Aca i ja se znamo od tinejdžerskog doba. On je u to vreme svirao u nekom bendu i mnogo smo se družili. Jednom prilikom, kad je već bio u Viktoriji, trebao im je ženski prateći vokal, a on se setio mene. Pozvao me, a ja ponosno mogu da kažem da je moj prvi trajni snimak pesma "Samo teraj ti po svome", a kasnije i prvi javni nastup na Jugoviziji u Zadru s Viktorijinom pesmom "Rat i mir".

Da li ste u kontaktu?

- Nekako nas je život odveo na paralelne puteve, ali se nismo videli, sem kad nas je zvao da budemo gosti na njegovom koncertu u Areni, i zaista, čovek pravi najbolje žurke.

