Prošle nedelje odigrala se prava drama kada je nekadašnja manekenka i učesnica "Farme" Sandra Obradović ispričala da ju je navodno pretukao njen partner V. B. sa kojim ima sina. Ona se sada oglasila saopštenjem za medije i pokazala fotografije na kojima se vidi da ima modrice. Njeno saopštenje prenosimo u celosti.

- Imam potrebu da sa svima vama podelim moju stranu priče.... Moje ime je Sandra Obradović i u prvi plan bih istakla da je za mene u životu najbitnija uloga to što sam majka jednog predivnog anđela koji se zove Andrej i ima samo 7 meseci i nije pored mene dok vam sve ovo pišem. Osim što sam majka, smogla sam snage da priznam i da sam žrtva psihičkog i fizičkog nasilja već dve godine od strane oca svog deteta. Nasilje nadamnom počelo je dok sam bila u drugom stanju, kada sam više puta završavala u bolnici Narodni front i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i samog stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala i kao jedini prioritet u tim momentima sam videla da rodim svoje dete živo i zdravo - navela je Sandra u saopštenju za medije.

- Možda će neko reći da sam naivna, ali sam tada verovala da će se nakon porođaja neke stvari smiriti i promeniti, ali je postalo čak i gore, do granice nepodnošljivog.... Dešavalo se da me udara i dok dete drzim u naručju... Otac mog deteta je nažalost vrlo moćan u ovom gradu, pa reči i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile nimalo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim što me je vređao, ponižavao, omalovažavao, govorio je da će mi oduzeti dete, da će me ubiti, da će potplatiti ceo grad i da ima veze i poznanstva u svim državnim ustanovama, kao i u medijima, rekao mi je da ima toliku moć da me predstavi najgorom osobom, majkom i da će me smestiti u ludnicu. I pored svega toga skupila sam hrabrosti i snage i odlučila sam se da verujem u pravni sistem naše države, pa sam preduzela sledeće korake i pokušala da pronađem pravdu na tom putu... Prijavila sam ga... (17.11.2019., 24.2.2020., 2.4.2020., 11.5.2020...). Dobio je mere zabrane prilaska prvo 48h, zatim 30 dana - tvrdi Sandra.

- 2.4.2020. dogodilo se nasilje kada sam nakon vrlo čestih pretnji o izbacivanju iz stana, napustila isti sa bebom tokom pandemije koronavirusa i preselila se na Novi Beograd. Moj sin i ja smo konačno živeli mirno i spokojno, dok se dotični “gospodin" posle 7 dana nije setio da ima dete, kada je počeo konstantno da me uznemirava, da mi piše, da me zove, a onda i da dolazi ispred zgrade u kojoj smo živeli dete i ja. Kao neko ko je dete razvedenih roditelja i pored svega što sam proživela i doživela od tog čoveka nisam želela da mu uskratim pravo i mogućnost da viđa svoje dete i da bude prisutan u njegovom životu. I pre nego što sve rešimo sudskim putem bila sam fer, korektna i ispravna. U subotu 9.5.2020. godine pozvao me je na ručak kako bismo seli i dogovorili se, na njegovo insistiranje da izuzmemo sud, o danima kada ce viđati dete. Tada ni slutila nisam da je sve osmišljeno, organizovano, isplanirano i da mi se sprema ozbiljna nameštaljka i lažna afera koja je plasirana u medijima sa njegove strane. Pristala sam i sa detetom bila u tom restoranu, kako je navodno naš dogovor bio pozitivnog ishoda, insistirao je da naruči vino kako bi smo nazdravili, popila sam dve čaše crvenog vina i ne isključujem mogućnost da mi je nešto možda čak i sipano u piće nakon čega smo krenuli u moj stan. Već u autu je krenuo da me udara, čupa za kosu i naziva alkoholičarkom i nesposobnom majkom, govoreći mi sada si gotova uzeću ti dete. Njegovo privatno obezbeđenje je napravilo snimke ispred zgrade, ali agonija se nastavila u mom stanu. Policija i hitna pomoć su tog dana došli a situacija je nastavila da se razvija ispred moje zgrade. S obzirom na to da je hitna pomoć utvrdila da moram da idem u Urgentni centar zbog vidljivih povreda - navodi manekenka i tvrdi da je tada, nakon poziva socijalne službe, dete predala ocu.

- Od nedelje pokušavam da dobijem odgovore na mnoga nejasna pitanja, nisam se oglašavala nigde jer bol koji trenutno osećam jer moje dete koje sam 9 meseci nosila ispod svog srca i od koga se nisam odvojila ni jedan jedini dan od njegovog rođenja, nije pored mene je jači od bilo koje izjave za medije. Jedini odgovor do kojeg sam došla u čak dve socijalne službe je da niko nadležan nije doneo odluku da moje dete tog dana uzme on, niti je ikada kontaktirana socijalna služba u vezi sa mojim majčinstvom i mojim detetom. Od subote ne znam ništa o svom detetu, borim se kao lavica na sve načine da ga vratim sebi, ali sva vrata na koja zakucam zatvore se i pre nego što uđem na njih, jer je očigledno da njegove pretnje nisu bile prazne i uzaludne, i da ta njegova moć koju ima u ovom gradu zaista može da učini sve, pa i to da majka ne zna ništa o svom detetu. Ovim putem se obracam citavoj javnosti, naciji, svim ženama, majkama, državi, ljudima koji su zaduženi za borbu protiv nasilja nad ženama, socijalnoj službi, svim žrtvama nasilja, da pokušaju da me razumeju i da mi pomognu jer sam nemoćna, očajna, uplašena a povrh svega slomljena jer moja beba nije pored mene - završila je Sandra.

