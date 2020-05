VRATIO SE NA MESTO KOJE U NJEMU IZAZIVA JEZU: Darko Lazić otkrio nepoznate detalje stravične saobraćajne nezgode koju je preživeo! (FOTO)

Darko Lazić vratio na mesto saobraćajne nezgode, gde je 23. oktobra 2018. godine jedva izvukao živu glavu!

Popularni folker tvrdi da se opametio i javno je obećao da više nikad neće pijan ni umoran sesti za volan! Čim je kročio na njivu pored Brestača, Darko je počeo da se preznojava i posle dubokog uzdaha pokazao gde su ga policajci pronašli sa teškim povredama.

- Ničeg se ne sećam, ali rekli su mi da sam ispao iz automobila u punoj brzini. Ležao sam bez svesti na njivi, a auto se zaustavio 50 metara dalje od mene. Prevrne mi se želudac kada prođem ovim putem! Vrati mi se film kroz kakve muke sam prolazio zbog nesreće. Zato izbegavam ovde da prolazim - započinje priču Lazić.

Folker je otkrio sve detalje koji su prethodili udesu.

- To veče sam ranije legao da spavam jer sam prethodno radio četiri noći zaredom. Međutim, pozvao me je drug na jedno slavlje i ja sam ustao i obukao se, jer nisam želeo da ga odbijem. Kod njega sam popio četiri rakije, što je "ništa" za onog ko može dosta da popije. Potom sam krenuo kući. Odvezao sam druga u Pećince i nastavio za Brestač. U jednom momentu mi se mnogo prispavalo, pa sam stao kraj puta i otvorio krov kako bi me hladan vazduh presekao. Ali bilo mi je mnogo hladno, pa sam ga zatvorio i pustio grejanje. E to me je "ubilo". Nakon toga se bukvalno ničega ne sećam - priznaje on.

Lazić se tri nedelje borio za život, a nakon toga je mesece proveo u kolicima. Danas ima želju ponovo da vozi, ali tvrdi da nikad više to neće raditi pripit ni umoran.

- Nisam isti, opametio sam se! Zarekao sam se da nikad više neću pripit ni umoran sesti za volan. Morao sam da dotaknem dno da bih poleteo. Više ne živim buran život. Povukao sam se na selo, završavam kuću u kojoj ću živeti sa Marinom i Aleksejom. Uživam u vremenu koje provodim sa suprugom i sinom. Porodica me izvukla iz pakla. Za mene nema više jurnjave, lažnih ljudi, "partijanja", poroka i svega što me je dovelo do toga da za dlaku izbegnem smrt. Zahvalan sam što sam dobio drugu šansu i ne želim da je prokockam. Možda drugi put ne bih imao ovoliko sreće - rekao je Darko.

