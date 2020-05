Nije joj bilo nimalo lako!

Pevačica Nada Topčagić sa suprugom otišla je u vikendicu na Tari, gde se posvetila poljoprivredi, pa je otkrila i detalj iz svog života.

- Sejem baštu, krompir, luk, radim punom parom. Sada je trenutak za to, mislim da svi treba da krenu u neku radnu akciju! Prekopali smo sve, komšija mi je doneo đubre za zemlju - priča Nada i otkriva da im oko svega pomažu dva Ivana.

- Sa jednim radim u bašti, a drugi pomaže da se proširi jedna soba i terasa na spratu, dozidavamo kuću. Sa njim radi moj suprug, a uzmem i ja bušilicu u ruke. Kod nas pune ruke posla! Ono što je zanimljivo jeste da se oba prijatelja koja nam pomažu sada zovu Ivan, samo što je jedan iz Pariza, sada zaglavljen u Srbiji. Uvek smo bili u dobrim odnosima ovde sa ljudima, priskočimo u pomoć jedni drugima - priča Nada koja se i na planini svakodnevno doteruje, a lepo vreme koristi i da šeta.

Pevačica kaže da je tokom života shvatila da se rada ne treba stideti, te da svako mora da se oznoji ukoliko želi da ostvari nešto.

- Rođena sam u Bosni, a sve sam postigla u Srbiji. Borila sam se ceo život, od jednog dinara sam pravila deset. Svako treba da se oznoji da radi, nikad nisam bežala od posla. Ma ja se svuda snalazim, navikla sam ni od koga da ne tražim ništa - priča Nada koja priznaje da se i zadužila kako bi platila porez:

- Moraju da se zasuku rukavi da bi se imalo. Nije mi jasno to kad čujem da pevači pevaju za po 50.000 evra, ej! Pa da li je to moguće, ko im da toliki novac za jedan nastup, ja o tome nikada nisam mogla ni da sanjam! Uvek sam bila za to da kolač mora da se deli na ravne časti! Dobila sam toliko pohvala za ovakav glas, a propljuvala sam krv da bih imala sve ovo što danas imam. Zadužila sam se da bih platila porez od 100.000 evra.

