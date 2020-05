BILI SU DRUGARI IZ SREDNJOŠKOLSKIH DANA: Mirka otkrila kako ju je smuvao Vujadin, njihov prvi poljubac desio se na nesvakidašnjem mestu!

Kada smo stigli isped njegove kuće rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo - kaže Mirka.

Glumica Mirka Vasiljević (29) danas uživa u vanbračnoj zajednici sa fudbalerom Vujadinom Savićem (29), sa kojim ima troje dece, a lepa glumica otkrila je kako su se pre nekoliko godina smuvali ona i fudbaler. Njih dvoje su godinama pre nego što su otpočeli svoju ozbiljnu vezu, u više navrata iskušavali svoju ljubav.

- Više puta smo ulazili jedan drugome u život i izlazili iz njega sve dok se nismo smuvali - rekla je Mirka.

Mirka i Vujadin su inače bili drugari iz srednjoškolskih dana, a glumica je ispričala i kako ju je sadašnji vanbračni suprug smuvao.

- Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke, tačnije ja sam ga vraćala. Vozila sam, a on je bio na suvozačevom mesto, jer je to veče pio. Kada smo stigli isped njegove kuće rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo - ispričala je Mirka.

Ono što je možda najzanimljivije, a i ono što verovatno svaki par pamti jeste upravo prvi poljubac, a njihov je bio i više nego upečatljiv samo iz jednog razloga.

- Sećam se da je pored nas bio kontejner, a Vujadin se u tom trenutku našalio: "Našli smo mesto gde ćemo se prvi put poljubiti". Valjda nam je zato sada u životu tako lepo - ispričala je Mirka Vasiljević.

