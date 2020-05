''ON MOJE DETE DRŽI PROTIVZAKONITO KOD SEBE'' Sandra Obradović očajna, obavestila policiju o OTMICI sina, a evo šta se desilo kad je došla do stana u kom živi njen bivši

Istakla da se neće smiriti dok svoju sedmomesečnu bebu ne bude držala u svom naručju.

Sandra Obradović sinoć je nakon velike drame s bivšim partnerom otišla po svog naslednika, pa kako se navodi, istakla kako je dečak protivzakonito tu, te da je policiju obavetila o otmici.

- Ja sam tek saznala da on moje dete drži protivzakonito kod sebe i da nema nijedan papir od socijalne službe kojom mi je pretio. Nijedna socijalna služba nije o tome obaveštena, niti je dala dozvolu da mi se dete uzme. Obavestila sam policiju o otmici i sa njima došla do stana, ali me je na vratima odgurnuo Vladimirov otac i zabranio mi da uđem i uzmem svoje dete - rekla je Sandra malo posle neprijatnog događaja i dodala da se neće smiriti dok svoju sedmomesečnu bebu ne bude držala u svom naručju.

- Moje dete plače sve vreme i ja ne mogu da ga utešim i umirim - rekla je ona kroz suze, drhtavim glasom.

Kako se dalje navodi, partner joj je dete oteo na silu i, kako su joj rekli, na to nema prava.

- Nas dvoje nismo u braku i od njegovog rođenja ja jedina o njemu brinem. Videla sam ga danas u autu, dete nije sa njim. Mog dečaka čuvaju bebisiterke - zaključila je ona.

Autor: Pink.rs