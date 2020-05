''ZAR VAM JA LIČIM NA NEKOGA KO BI TO DOZVOLIO?!'' Kija Kockar progovorila o LJUBOMORNOM DEČKU, pa priznala da nikad ne bi mogao da je spreči u OVOME! (VIDEO)

Otkrila svoj trenutni emotivni status.

Pevačica i pobednica ''Zadruge 1'' Kija Kockar bila je gost u današnjem izdanju jutarnjeg programa televizije Pink ''Novo jutro'' kod Dee Đurđević i Predraga Sarape. Tom prilikom, voditelj ju je upitao da li je istina da joj pesma kasni zbog dečka, te da joj on nije dozvolio da snimi pesmu, na šta je ona odgovorila:

- Ne postoji dečko, a i da postoji, mislim da me nikada ne bi mogao sprečiti. Zar ja ličim na nekog ko bi dozvolio tako nešto? Nemam dečka - rekla je Kija na početku gostovanja, a onda otkrila šta je sve radila tokom izolacije.

- Tokom korone sam sve sama kuvala, nisam naručivala hranu. Zasadila sam cveće, nisam čak ni kupila, već sam išla do šume da kopam ljubičice. Zasadila sam, eno rastu i to je to. Ne sećam se šta sam prvo uradila kad je ukinuto vanredno stanje, juče sam bila na godišnjem pregledu, havla Bogu, zdrava sam - poručila je Kija u ''Novom jutru''.

U nastavku pogledajte celo Kijino gostovanje u jutarnjem programu televizije Pink ''Novo jutro'':

Autor: M.K.