"ŠTA KOGA BRIGA DA LI SAM IZAŠAO, NISAM UBICA" Đani otvorio dušu o kućnom pritvoru, a za kolege je imao posebnu poruku:"Pamti, pa vrati"

Folker Radiša Trajković Đani, koji je osuđen na tri meseca kućnog pritvora zbog kršenja propisanih mera za vreme vanrednog stanja koje je bilo na snazi u Srbiji, pre nekoliko dana uslikan je jednom kafiću u Beogradu na vodi, što je izazvalo burne rekcije javnosti. Ipak, kako naglašava, nije prekršio kućni zatvor, već je iskoristio svoje pravo na dvočasovnu šetnju.

- Izašao sam da popijem piće, digla se prašina kao da sam ubica neki. Pogrešio sam, to sam javno rekao i služim svoju kaznu. Kao normalan građanin, imam pravo svaki dan da izađem, dva sata šetnje. Pošto ja živim, u krugu, ovde, izađem da prošetam, popijem sok. Tu su porodica, deca, prođe vreme, odem kući kao što treba - kaže Đani i dodaje:

- Naš narod voli da vodi tuđu brigu, sad svi gledaju da li sam ja izašao. Da sam ono veče izašao negde i da sam lumpovao, to što se desilo, desilo se slučajno... Da sam znao da je to tako... Ta kafa me je koštala sve ove zajebancije i šta ćemo, takav je zakon. I nije samo meni, da se ja ljutim, nego svi ti ljudi koje ja ne poznajem i kolega koji je bio tu, nisam ni znao, bio je u nekom ćošku - dodao je pevač.

Veliku prašinu u javnosti diglo je njegovo priznanje da se razočarao u mnoge kolege, pogotovo u Darka Lazića i Andreanu Čekić koji ga navodno nisu zvali, a ni ponudili pomoć otkako je zapao u ovu nezavidnu situaciju. Na pitanje da li je sada razočaran, kaže da nije.

Kako radiš, tako očekuješ da ti se vrati. Ne mogu da se ljutim ni na koga da li me zove ili ne zove, nek su svi živi i zdravi, i ko je zvao i ko nije. Neću nikog da pominjem, svako zna ko je. Pisala mi je Andreana, nije htela da me smara... Devojka kaže: "Imaš ti svoje muke, još ja treba to...". Svi koji su se javili hvala im od srca, koji nisu - nisu, opet hvala. Šta ćeš, život teče dalje, pamti pa vrati, što bi rekli naši ljudi - poručio je on.

