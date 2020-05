Iako nije učesnica aktuelne sezone rijalitija "Zadruga", ime pevačice Marije Ane Smiljanić u poslednje vreme često se pominje u Beloj kući.

Mima Živković nekoliko puta do sada otkrila je da joj se Marija Ana svojevremeno jadala na tadašnjeg dečka Filipa Đukića, u čiju je seksualnu opredeljenost navodno sumnjala, zbog čega je on poludeo od besa. Takođe, Smiljanićeva je bila i jedna od akterki čuvene "afere kafić" - naime, one večeri kad se Luna Đogani krišom u Mlađinom kafiću sastala sa Gastozom, na istom mestu našla se i Marija Ana. Kruže čak i priče da je upravo ona tajno snimila Lunu i ocinkarila je, a povodom svih glasina Marija Ana rešila je da progovori.

Sve što Mima priča je budalaština totalna i sve što sam loše rekla njoj o Filipu bilo je izrečeno u naletu besa i afekta! Takođe, nemam veze ni sa kakvim snimcima i snimanjem Lune... Totalno mi je neprimetna bila u kafiću, jednostavno sam samo potvrdila njeno prisustvo u istom - napisala je ona na Instagramu i usput poručila svima da je "ne povezuju sa ovim i sličnim pričama, budući da je srećna i ispunjena".

Autor: D.T.