"UZEO SAM JE IZ ŠKOLE" Ljubu Aličića svi znaju, ali ne i njegovu ženu, sa kojom je 37 GODINA u braku: Evo ko je ona i kako izgleda (FOTO)

Oduševićete se!

Kako je portal Pink.rs već pisao, jednu od najskupljih kuća na srpskoj estradi ima pevač Ljuba Aličić, a kada se zaviri u nju, jasno je i zašto je to tako. No, kako je on sam rekao u emisiji "Premijera - Vikend specijal", ničega od toga ne bi bilo da nije njegove supruge Željane.

Ljuba je priznao da je već 37 godina u braku sa Željanom, ali i da ju je, kako kaže "uzeo iz škole".

Moja supruga i ja živimo 37 godina u braku. Imam dva sina, jedan iz prvog braka, a mi se lepo slažemo, dugo smo godina zajedno. Kuća je na ženi, barem je to tako meni. Ja sam nju iz škole uzeo - ispričao je Ljuba.

Njegova supruga ne voli da se pojavljuje u javnosti, ali je priznala da se dobro slažu.

Pa prve godine braka nisu bile lake, ali navikne se čovek. Ljuba je dobar muž, dobar otac - rekla je njegova supruga.

Autor: N.V.