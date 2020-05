''DUGO MI JE TREBALO DA PREVAZIĐEM STRAH'' Nataša Bekvalac objavila potresnu poruku nakon što joj je nepoznati muškarac UPAO U KUĆU

View this post on Instagram

Dugo mi je trebalo da se 'odvezem' od ovog stanja,da pocnem da komuniciram sa ljudima,da osetim slobodu unutar sebe,prigrlim svoje greske, prevazidjem strah za svoju porodicu i sebe,da zapevam na probi,sednem u auto...da se ne bojim...cudan neki period ,jos jedna lekcija,vracanje na put koji je jedini ispravan ...na put ljubavi...cim sam otpustila strah udahnula slobodu pocele su da se desavaju predivne konekcije ,dobra energija ,pocela je ponovo da mi se desava muzika...polako ulazim u proces stvaranja albuma,radujem mu se kao da mi je prvi🙏❤🎶...i jeste prvi!ulazim kao nova,spremna za novo,kao da nikada do sada nisam to radila,kao da nemam iskustva,predivno je❤