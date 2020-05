SVE JE JASNO! Posle burnog raskida, Edo i Dragana se noćas ljubili i grlili, a sada se oglasila Zilha! OVO JE PORUČILA MUŽU? (FOTO)

Niko nije očekivao!

Edis Edo Fetić i Dragana Mitar imali su buran raskid koji se dogodio pre nekoliko dana, ali su tokom prethodne noći razgovarali, pa su čak pali i poljupci i zagrljaji.

Da li je ovo videla već ili je nešto drugo u pitanju, Edova supruga Zilha se oglasila na Instagramu jasnom porukom.

Da li je ovim jasno stavila do znanja Edu da od pomirenja nema ništa i da to ne planira ili je mislila na nekog drugog, procenite sami.

Autor: N.V.