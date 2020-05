JEDVA SASTAVLJA KRAJ S KRAJEM?! Darko Lazić u dugovima do guše, tražio od roditelja da dignu kredite!

Najteže mu pada to što još nije završio kuću u Brestaču, u kojoj živi sa Marinom i sinom.

Iako je nedavno tvrdio da nema finansijskih problema, prijatelj Darka Lazića otkrio je da je pevač navodno zapao u dugove zbog mnogobrojnih izdataka i troškova koji su bili neplanirani. Estradna branša jedna je u nizu pogođenih posledicama koronavirusa, koji je poremetio planove mnogim pevačima pa se finansijski udar na džep najplaćenijih poput Lazića podrazumevao, prenose domaći mediji - s obzirom na činjenicu da nastupa po klubovima i kafanama u dijaspori i dalje neće biti, a troškovi se nagomilavaju.

- Darko već dve godine jedva sastavlja kraj sa krajem. Nakon saobraćajne nezgode skoro celu godinu nije radio, a morao je od nečega da živi i plaća lečenje i skupe terapije, a u međuvremenu je počeo da živi sa Marinom i dobio sina. Sve i da je imao neke zalihe, potrošilo se, a poslednji dinar iz džepa izbio mu je koncert - kaže izvor i dodaje da su terapije za oporavak koštale basnoslovno, a troškovima nikad kraja.

- Dare se nervira što još nije završio kuću u Brestaču, u kojoj živi sa Marinom i sinom. On je iznutra opremio, ali ostalo je još mnogo radova spolja, kao i u dvorištu. Teško mu je palo što nema posla, a jedva se izvukao iz starih dugova. Morao je sad da vrati pare gazdama klubova u kojima su nastupi bili otkazani nakon saobraćajke. Imao je u planu da završi album do leta i da radi punom parom, ali umesto da sad zarađuje, on mora da se zadužuje. Darko je već sada u velikoj panici. Znam da je zamolio roditelje da mu pomognu i tražio je od Branke i Milana da probaju da dignu kredite - rekao je dodajući da plaća i alimentaciju za Lorenu, ćerkicu koju ima sa Anom Sević.

Ukidanje vanrednog stanja u Srbiji Darku nije mnogo olakšalo situaciju jer klubovi po inostranstvu još nemaju u planu nastupe naših pevača.

- Ubija me ova neizvesnost, pitanje je kada ćemo mi pevači početi da radimo. Živim od tih nastupa u Evropi, nisam gradski pevač - istakao je nedavno Darko.

Autor: M.K.