Prošlo je 17 godina!

Glumac Nenad Stojmenović ulogom u seriji "Mješoviti brak" stekao je veliku popularnost, te je bio jedan od najpopularnijih mladih glumaca na našim prostorima 2000. godina, a onda se povukao iz javnosti.

Nenada mnogi pamte kao Aleksandra iz serije "Mješoviti brak", a igrao je i u hrvatskoj seriji "Ljubav u zaleđu".

Kako je i sam ranije pričao, nakon njegovog angažmana u hrvatskoj seriji, ljudi u Srbji loše su prihvatili njegov profesionalni uspeh u susednoj zemlji, dok su ga kolege podržale.

- Loše. Kolege su to odlično prihvatile, pitali su za svoje stare prijatelje odande. Privatno sam, delom, ispaštao zbog toga. Nije bilo prihvaćeno na pravi način. Ipak mi je drago što sam to radio, to je velika škola. Neposredno posle toga počeo sam ponovo da se okrećem pozorištu i da sve manje sam snimam - priznao je glumac jednom prilikom.

Autor: M.K.