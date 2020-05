''MISLIM DA ĆU BITI SJAJNA MAJKA'' Marina Visković progovorila o BEBI, a onda i o krahu desetogodišnje veze! Evo da li je sa bivšim u kontaktu! (VIDEO)

Ističe da je ponosna na svoju pređašnju vezu, koja je okončana pre nekoliko meseci.

Iako su mnogi očekivali venčanje, pre nekoliko meseci kao bomba je odjeknula vest da je pevačica Marina Visković stavila tačku na vezu dugu deset godina sa Mirkom Vukovićem. O ovoj, za nju bolnoj temi, Marina nije mnogo pričala za medije, a sada je pred kamerama emisije ''Premijera'' otvorila dušu.

- Mene je uvek nerviralo, ja to ne volim, nisam tip žene koja sve drži pod kontrolom, pa i sebe. U javnom životu uvek tri puta merim i sečem, a u privatnom sam skroz drugačija. Sponatana sam i opuštena i uvek mi je bilo teško da pravim taj balans, volela bih da sam slobodnija u smislu da prihvatim da ja nekad grešim, da ja mogu da se nekom ne sviđam, da mogu da izgledam bez veze i da je to sve život i koga uostalom i briga - počinje priču pevačica, a na pitanje iz kojih razloga je došlo do raskida kaže:

- To su sada neki intimni razlozi, ali ja sam najviše ponosna na taj neki period mog života. Smatram da je izuzetno da imate u životu nekog koga volite svim srcem i da neko voli vas. I da mogu da biram, opet bih isto izabrala - rekla je Marina i otkrila da li je u kontaktu sa bivšim.

- Imamo kontakt. Ja se vrlo teško prvo zaljubim, zaljubljujem se u inteligenciju, dobrotu i ophođenje prema meni. Dosta sam loših iskustava čula, ja sam imala stvarno sreću da doživim nešto prelepo i jako sam na to ponosna. Najbitnije mi je to kako me neko gleda, kako se prema meni ophodi i da je dobar čovek, to je iznad svega - rekla je pevačica, a onda progovorila o majčinstvu.

- Majčinstvo je za mene nešto najlepše na svetu i jako bih se radovala kada bi se to desilo, jer prosto mislim da ću biti sjajna majka, ali mislim da još nisam spremna za to - rekla je Marina, a vi pogledajte kako je to izgledalo u današnjem izdanju emisije ''Premijera'':

