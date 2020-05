On je poslednjih meseci u bekstvu, a maćeha Sabina i sestra po ocu otvoreno su ga optužile da je pre dve nedelje podmetnuo požar.

Naslednica pokojnog Sinana Sakića, Đulkica Amzić Sakić, oglasila se putem društvene mreže Instagram, pa poručila da će nagraditi onoga ko joj pomogne da pronađe brata Rašida, za kog zajedno s majkom Sabinom sumnja da je podmetnuo požar u porodičnoj kući u Loznici. On je, inače, poslednjih meseci u bekstvu, a maćeha Sabina i sestra po ocu otvoreno su ga optužile da je pre dve nedelje podmetnuo požar.

- Svako ko ima bilo kakvu informaciju vezanu za to gde se nalazi Rašid Sakić, bilo bi poželjno da se javi u inboks sa bilo kojom fotografijom ili dokazom. Svaka informacija koju dobijem biće zaštićena, neću dozvoliti da neko bude ugrožen. Sladi velika novčana nagrada - poručila je ona.

- Svako ko ima bilo kakvu informaciju vezano za požar u Loznici neka mi javi u inboks. Sledi velika nagrada - isticala je ona, koja se po svemu sudeći neće smiriti dok Rašida ne pronađe.

S druge strane, Sinanov sin napomenuo je da nema ništa s time za šta ga optužuju, te da su Sabina i Đulkica patološki lažovi.

- Posle nesreće i nepravde koje su me zadesile, konstruisane opet od maćehe Sabine, optužen sam za nešto sa čim nemam nikakve veze. Sramno je to što javno iznose porodične stvari i, što je najgore, klevetaju. Moja sestra po ocu tvrdi da sam čas na Novom Beogradu, čas im se motam oko kuće, i to naoružan do zuba. Ona je patološki lažov, iznosi gnusne laži i takve ogavnosti koje može da smisli samo bolesna osoba. Osim njene najstarije ćerke, ne znam uopšte kako joj izgledaju mlađa deca jer sam puno vremena proveo u zatvoru - tvrdi on.

SAKIĆ SE OSVRNUO I NA PALJENJE KUĆE One gaze preko mrtvih?! To nije kuća mog oca, već Elvisa Ramadanovića i one koja je umrla za mene (prim. aut. Sabina Sakić). Ja sam u inostranstvu, a trudna supruga je dosta uticala na mene da se ne bavim nevažnim ljudima. Kako narod ne bi slušao patološke lažove i ljude koji gaze preko mrtvih, rešio sam da se oglasim ovim povodom - objasnio je on, koji tvrdi i da mu maćeha duguje novac od nasledstva.

Autor: M.K.