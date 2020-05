TO MI JE NEOSTVARENA ŽELJA! Vesna Zmijanac priznala za čim žali, pa otkrila da li će se PONOVO UDATI! (FOTO)

Iznenadićete se!

Vesna Zmijanac, koja jedva čeka da se otvore granice i otputuje negde, otkrila je da ima jednu neostvarenu želju, kao i da li misli ponovo da se uda. Kada je reč o ljubavnim krahovima i da li su je više bolele suze zbog kraja ili što će ta informacija dospeti u javnost, pevačica je rekla da se na rastanke navikavala već u vezi.

- To rastajanje se dešavalo u toku veze pa je to tinjalo još dugo pa sam tako pripremala i ja njih a i sebe - rekla je Vesna, koja je priznala da joj je jedna želja ostala neostvarena.

- Žao mi je što Nikolija nema sestru ili brata. Nije dobro imati samo jedno dete, ne meni nego njoj sad da ima nekoga.

Na kraju, Vesna je priznala da ne planira ponovo da se udaje.

- Bože sauvaj, to ne više, u mojim godinama to je bezveze, može da bude neki prijatelj, neka duhovna ljubav, i to tako da provedem s nekim a ne mora jer se ja i dobro ovako funkcionišem - rekla je Vesna u jednoj emisiji.

Autor: N.V.