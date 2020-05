Kao i svakog utorka, na repertoaru "Zadruge" našla se žurka, a publika i takmičari će proteklu noć pamtiti dugo.

Nakon haotičnih svađa Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića, usledila je zalagaonica, a Dragan Marinković Maca potrudio se da zabavi publiku svojim humorom. Međutim, nekima od zadrugara nije bilo do veselja. Bora Santana se posvađao sa Milicom Kemez, a potom je u suzama završila Anabela Atijas.

Naime, njenoj najmlađoj ćerki Blankici Atijas je danas rođendan, a pevačica je tugovala što nije kraj nje na ovaj dan. Njoj je u jednom trenutku prišla Luna, koja je tešila svoju majku, a Atijasova je nastavila da tuguje i nije otišla na žurku.

Luna i Marko su odlučili da deo novca koji su dobili u zalagonici daju Gagiju, kako bi mogao da ih prosledi Anabeli danas, ukoliko bude imala poziv sa svojom ćerkom, a Atijasova je u suzama pričala upravo o Đoganijevoj, i to sa Erminom Pašović, koja joj je prišla u spavaćoj sobi.

Za to vreme se nastavio haos Mine i Mensura nekoliko kreveta od Anabele, a Atijasova je pokušala da ih umiri i posavetuje, ali se se njihova svađa nastavila. Mensur je poručio Mini da je sa njom iz sažaljenja.

U drugom delu imaju, buktio je rat između Dragane Mitar i Edisa Fetića, koji su ovih dana u najgorim odnosima od njihovog ulaska u "Zadrugu 3".

Dragana je lomila stvari po imanju i pravila haos, ali je na kraju noći ponovo završila u Fetićevom zagrljaju.

Iako se na početku noći činilo kao da će Luna i Marko Miljković uživati u svojoj ljubavi, i između njih je izbio neviđeni haos. Sve je krenulo kada je Đoganijeva počela da zamera Marku što ne obraća pažnju na nju, te mu je prebacila da mu je bitnija kocka od nje. Gagi je pokušao da je umiri, ali uzalud.

Luna je nastavila da histeriše, a Marko je seo preko nje da je umiri, dok je Gagi terao zadrugare da ne gledaju njegovu ćerku u tom stanju. Svađa se prebacila u hodnik hotela, gde je Miljković razlupao kameru, a Lunu je pokušao da ućutka tako što joj je stavio šaku na usta. Đoganijevu to nije zaustavilo, nastavila je da urla, te govorila Marku da nikada neće biti srećan sa drugom devojkom i da sme da bude samo sa njom.

Luna je nastavila da prebacuje Marku nekadašnji odnos sa Jelenom Pešić, a on je njoj prebacio zbog situacije sa Manuelom Stanojevićem, govoreći da je to druga Lunina izdaja njega. Đoganijeva nije mogla da se smiri, pa je počela da lomi po hotelu.

Svađa Lune i Marka se nastavila i u Beloj kući, a deblji kraj izvukao je Gagi, koga je njegova ćerka opsovala.

Neću da ga udarim jer ga volim! Nećeš da me oteraš od njega. Jesam budala, p*ši k*rac - poručila je Luna Gagiju.

Đogani nije mogao da se opasulji posle ove izjave, a u jednom trenutku je odlučio da prekine kontakt sa ćerkom. Podsetimo, ovo nije prvi put da Luna opsuje nekog od svojih roditelja. Đoganijeva je samo pre nekoliko dana u toko žustre svađe sa svojom majkom, dok ju je Marko izvodio iz Bele kuće, opsovala Anabelu. Đogani je nastavio da se žali na ponašanje svoje ćerke, a uporedio ju je i sa Anabelom.

Ipak, Luna i Marko su završili u krevetu zajedno, a Miljković je poručio da je neće ostaviti, iako ima debeo razlog za to. Jelena Pešić bila je jabuka razdora u još jednom odnosu večeras. Iva Grgurić i Filip Đukić su imali žestoku svađu tokom žurke, a jedan od razloga bilo je to što je Đukić razgovarao sa Jelenom, prema kojoj je priznao emocije neko vreme pre ulaska u priču sa Ivom. Ni on njoj nije ostao dužan u zamerkama.

Zbog zamerki na njen račun, Iva je počela da histeriše u dvorištu, a zadrugarke su pokušale da je smire.

Na večerašnjoj žurki posvađali su se i Nina Babić i Branislav Radonić Brendon, između kojih su pale teške reči i pljuvanje, a rat se nastavio i u Beloj kući, nakon čega je Babićeva završila u zatvoru, gde je plakala.

Ono što će tek izazvati haos u daljem toku rijalitija, je svađa koju su za to vreme u pabu imali Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš. Izrevoltirana ponašanjem prema njoj, Maja je odlučila da progovori. Javno je otkrila šta joj je Janjuš pričao, te navela da joj je rekao da će se razvesti od svoje supruge i da je njihov odnos grozan. Maja je rekla i da joj Janjuš priznao da je zaljubljen u nju, da joj je ljubomorisao zbog drugih muškaraca, kao i da je spremna da ide na poligraf zbog toga.

Nakon svađe sa Janjušem, Maja je plakala u Beloj kući, pa počela da iznosi detalje zadrugarkama o njihovom odnosu, a zatim je Ermini Pašović u krevetu otkrila da više neće da ćuti i da je štitila Janjuša lažima, ali da će od sada govoriti samo istinu. Marinkovićeva je nastavila da iznosi detalje svog odnosa sa Janjuševićem, a potom se zabrinula šta će joj na sve to reći njen otac Taki.

U kakvom će se raspoloženju ove zadrugarke probuditi, nesigurno je, ali ono što je sigurno je da će Tara Simov imati razlog da razvuče osmeh na lice, kako je rano jutros završili u zagrljaju svoje ljubavi Mateje Matijevića, sa kojim je spavala zajedno u krevetu posle nekog vremena.

Autor: M. P.