SLOBA PRODAO PRSTEN KOJIM JE ZAPROSIO KIJU? Ona ga je sama izabrala i platila?! CIFRA JE OGROMNA! (FOTO)

O njima ne prestaje da se priča!

Kako pišu domaći mediji, Slobodan Radanović prodao je prsten kojim je zaprosio Kiju Kockar, a pevačica je preko njihovog zajedničkog menadžera tražila od bivšeg muža da joj vrati prsten, ali je on to navodno odbio.

- Kija je sama izabrala i platila prsten kojim ju je Sloba verio! Kad je bila u Dubaiju, videla je taj prsten i za njega iskširala 900 evra. Sloba je trebalo da joj da pare, ali to nikada nije učinio, a sada neće ni prsten da joj vrati - rekao je izvor blizak bivšim supružnicima za Informer.

Kako se dalje navodi taj komad nakita ostao je kod Slobe, jer tada Kija nije želela da ima nikakvu uspomenu na njega, ali se u međuvremenu predomislila.

- Sloba je posle razvoda rekao Kiji da će čuvati taj prsten i da može da ga uzme kad god bude htela. Kija se nedavno predomislila, pozvala je njihovog zajedničkog menadžera i zamolila da od Slobe uzme taj nakit. Ali on se uporno pravi lud i odbija razgovor na tu temu. Ne znam zašto to radi. Ili je i dalje zaljubljen u Kiju, pa želi nešto njeno da ima ili je u dugovima, pa ga je možda do sada već prodao - završava priču izvor.

Autor: Pink.rs