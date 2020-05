VELIKE CIFRE OD KOJIH PADA VILICA! Evo koliko će novca estrada izgubiti zbog toga što još uvek nemaju nastupe: Ne smemo sad da budemo alavi!

Pevači su zbog aktuelne situacije u zemlji i svetu poslednjih meseci izgubili na desetine hiljada evra, budući da nemaju nastupe, a sada su o tome govorili i njihovi menadžeri.

Oni otkrivaju koliko su zapravo novca izgubili pojedini pevači sa estrade.

- Nastupi u inostranstvu i dalje su pod znakom pitanja jer još nije doneta uredba koja bi to regulisala. Kada je reč o većim okupljanjima, izvesno je da će Austrija biti blokirana sve do 1. avgusta, a sudeći po nekim najavama, Nemačka neće biti otvorena do kraja godine - rekao je za "Alo!" estradni menadžer Goran Lečić.

- Za letnju sezonu nam je najvažnije da otvore klubove u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Jasno je da pevači čiji su nastupi skuplji u prvo vreme neće imati posla kao oni koji koštaju manje. Tako će biti sve dok vlasnici klubova ne stanu na noge. Ipak, to ne znači da će najplaćeniji pevači morati da spuste svoje cene. Teško je tačno odrediti gubitke jer postoje pevači koji zarađuju od 10.000 do 20.000 evra za vikend, a postoje i oni koji zarađuju od 1.000 do 2.000. Svakom od njih je lični gubitak najteži, kako Đaniju, koji je jedan od najplaćenijih, tako i "radnim pevačima" koji pevaju na proslavama - dodao je on.

Sa Lečićem se složio i njegov kolega Bor Lalević.

- Situacija je takva da još možemo samo da nagađamo kako će biti kada počne da se radi. Ono što zasigurno mogu da kažem jeste da cene nastupa pevača neće zavisiti od menadžera i vlasnika klubova, već isključivo od atmosfere i posećenosti. Najvažnije je da ne budemo alavi i da smanjimo apetite kako bi posao što manje trpeo i što pre se vratio u prvobitno stanje. Nezahvalno je pričati o zaradi, novcu i poslu unapred - rekao je Lalević za pomenuti list.

Kako se navodi, Radiša Trajković Đani, na primer, za četiri meseca gubi 240.000 evra, Dara Bubamara je na gubitku 128.000 evra, dok će Rada Manojlović u istom vremenskom periodu izubiti 160.000 evra. Reper Vuk Mob za četiri meseca gubi, kako se navodi, 112.000 evra.

