SVI SU BRUJALI O SVAĐI ANDREANE ČEKIĆ I ANE SEVIĆ zbog Darka Lazića, a sad je pevačica rešila da otkrije šta je ISTINA!

Šok priznanje!

Danima se pričalo o odnosu Andreane Čekić i Ane Sević, te se spekulisalo da njih dve više ne razgovaraju i da su se posvađale, a sve zbog Darka Lazića.

Podsetimo, Darko i Andreana su dobri prijatelji već dugi niz godina, a Ana Sević je sa Lazićem bila u braku i sa njim ima ćerku Lorenu.

Andreana je sada odlučila da otkrije istinu o svim spekulacijama.

- Nismo u svađi, ali mogu reći i da se ne družimo, niti je uticao njen razvod na to, jer su se razveli pre mnogo godina, niti se mešam u njene bivše ni u sadašnje ljubavi - kaže Andreana i dodaje:

- Što se Darka tiče, ja ga ljudi volim kako-god da je. I to što se priča da se vratio starim porocima, da vozi brzo, da ne vodi račina, šta da kažem, on je takav i to je to. On ništa luđe ne živi od svih nas drugih, kad se sve sabere i oduzme ništa on ne radi drugačije od drugih. Ja ga toliko volim, da čak i kada bi ubio nekog, pomogla bi mu da ga zakopa.

Autor: N.V.