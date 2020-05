"SAD SVI ZNAJU DA SAM PRIČALA ISTINU" Maja konačno priznala aferu s oženjenim Janjušem, odmah se oglasila Miona: Ona se ukanalila, a to što on radi je ODVRATNO!

Mlada Pinkova zvezda Miona Jovanović pre nekoliko dana napustila je "Zadrugu", a svoje prve utiske, kao i tumačenja novonastalih situacija podelila je za Pink.rs.

- Sve je još uvek isto, ništa se još uvek ne menja... Javljali su mi se ljudi svakodnevno, fanovi, grupe... Uglavnom su pozitivni komentari, kako sam bila tamo mlada, lepa, kulturna... Hvale me ljudi. Ima, naravno, i par ružnih komentara, ali meni uglavnom stižu samo dobri komentari, na to sam ponosna. Što se tiče učešća, zadovoljna sam, ali žao mi je što nisam ostala više. Mogla sam da se aktiviram malo više, ali prvi put samušla u rijaliti, nisam znala kako, šta, kako se šta tumači... Nikad dodirnihtačaka sa ovim nisam imala. Možda bih promenila nešto, malo bih drugačije odgovarala ljudima i ne bih bila toliko korektna i fina prema ljudima - priznala nam je Miona na samom početku razgovora, a potom se osvrnula na prijateljstvo s Mimom Živković, za koju mesecima mnogi tvrde da je u nju zaljubljena.

Čula sam za Miminu aferu s devojkom

- Mima me zamolila da se čujem sa njenima, poslala sam njenoj sestri poruku, pa ako mi odgovori, čućemo se... Samo zato što me je ona zamolila, da je ispoštujem,verovatno bi joj to mnogo značilo. Moji su mi rekli da nju mnogo tamo nisu ni primećivali, društvo mi je reklo da je čudna devojka, mnogo skače za mene, to su videli. Ja ne znam kako je kada se žena zaljubi u ženu, nikada nisam imala situaciju da se neka žena zaljubila u mene, tako da ne znam... Ipak, u nekim situacijama se malo zbunim, nikada se nisam susrela sa sličnom situacijom. Ja sam ukapirala da je ona samo takva, jeste mi bila čudna u nekim situacijama, ali je srčana, skače, hoće da istera pravdu. Čula sam takođe priče da se ona pre poljubila sa nekom devojkom, da se to pričalo, ali ja za to ne znam. Da sam osetila nešto takvo sa njene strane, ja bih se sklonila, ali nisam.

Maja se ukanalila, a to što radi Janjuš je odvratno

Veliku prašinu podiglo je priznanje Maje Marinković, koja je posle više meseci skupila petlju da prizna istinu o odnosu s oženjenim Janjušem, zapravo - sve ono što je Miona pričala mnogo ranije. Maja je priznala da su zaljubljeni jedno u drugo, da su se krišom ljubili više puta i jedno drugom izjavljivali ljubav, na šta je Miona posle svega imala štošta da kaže.

Ako je odlučila da to krije, trebalo je da krije... A kad se već poteglo, kada sam ja to rekla već sto puta, mogla je i tad da kaže... Sad svi znaju da sam pričala istinu! Njoj je proradila sujeta, želja za boljim plasmanom, sada je sve priznala da ispadne:“Bravo Majo, ti si kralj“. Odmah je trebalo da odluči da li će to da prizna ili ne, ali ako je već htela, trebalo je to mnogo ranije, da ne laže i da se ne kanali. Eto, priznala je bar, bar ne laže, ali svakako ne podržavam to što je uradila. Samim tim što je uradila je sebe ukanalila. Meni je to katastrofa! Ja sam je savetovala, ali džabe. Katastrofa su i ona i otac! Ja sam Maji sve iz najbolje namere pričala da kaže šta ima, ali jednostavno ona je mislila nešto, ne znam ni ja šta, čekala je kraj da bi sve rekla... Ne znam šta bih rekla - šokirana je Miona, čije su se tvrdnje ispostavile kao istinite.

Ni za Janjuša nema reči hvale.

- Ja da sam mu žena, ja mu preko toga ne bih prešla... Baš ružno, odvratno.

Čudan mi je Mensur

Mina Vrbaški u poslednje vreme sve češće svom dečku Mensuru Ajdarpašiću ljubomoriše zbog Mione i prebacuje mu određene situacije. Zbog toga smo Mionu upitali da li je osetila da je Mensur "bacio oko" na nju i kako gleda na njihove rasprave, u kojima se i ona sama pominje.

- Nisam gledala njihove svađe, meni je to za gledanje previše stresno. Uznemirim se tokad gledam, to je pakao. Mina sada dosta prebacuje Mensuru jer je to on ranije njoj radio, pa mu sada vraća. Mensuru sam jako draga, zgotivio me je, baš je bio fin prema meni. Jedino mi je bilo čudno kada me je pozvao da igramo, dok smo se spremali za Žurkoviziju... Ja sam njega u glavi fiksirala kao Mininog momka i nisam ga gledala na drugi način. Takođe, kada sam izlazila, Mensur me je podigao... I to mi je, priznajem, malo čudno.

Autor: D.T.