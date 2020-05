I NJEGA ĆETE GLEDATI U ZADRUZI 4! Ekskluzivno: Željko Mitrović posle Kristijana potpisao ugovor i sa Mikijem Đuričićem! (FOTO)

On je svoje prve impresije podelio za TV Pink, nakon što je potpisao ugovor o učešću s direktorom i vlasnikom televizije Željkom Mitrovićem.

U "Zadruzi 4" rijaliti velikani, akademci, influenseri...

Direktor i vlasnik TV Pink Željko Mitrović otkrio je da kasting za novu sezonu rijalitija uveliko traje, te da će predstojeća "Zadruga" nadmašiti sve prethodne, a odabir učesnika oduševiti gledaoce:"U petoj smo brzini oko priprema za novu programsku šemu. Danas smo potpisali drugi ugovor za "Zadrugu 4" sa Mikijem Đuričićem, čuvenim Mikijem iz Kupinova. Miki je bio pobednik "Velikog brata", pa je učestovao u "Farmi", dve "Zadruge"... Zapravo, veteran naših rijalitija. I, kao što je rekao, on bi da se s ovim rijaltiijem penzioniše. Ja očekujem da ovo bude kasting koji je, kao što sam već rekao pre neki dan, "all stars" - svi velikani koji su obeležili sve prethodne rijaltije, plus što će biti i velikih iznenađenja. Biće nekoliko visoko pozicioniranih predstavnika akademske zajednice, pa ćemo videti kolika je dubina opšteg licemerja kada je populacija u pitanju. Takođe, biće i najznačajniji influenseri sa društvenih mreža, neki su već potvrdili, mislim da će biti puno iznenađenja u "Zadruzi 4", jer ona to zaslužuje".